Devletin tüm imkanları milletinin hizmetinde! Ticaret Bakanlığı'ndan e-Ticaret deprem seferberliği
Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'de 10 ilde büyük hasarlara yol açarken, yetkililer 13,5 milyon vatandaşın bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı. Uzmanlar bu depremin 500 yıldır bölgede görülen en büyük felaket olduğunu ifade etti.
BAKANLIK DEPREM FIRSATÇILARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Büyük Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı koşulları fırsat bilerek otobüs bilet fiyatlarını 2-3 kat artıran ve battaniye başta olmak üzere hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı harekte geçti.
Bakanlık ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet kurumlarımız başta olmak üzere herkes canla başla çalışmaktadır. Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.
Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır.Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.
Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."
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