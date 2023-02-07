Bir babanın en acı feryadı: Beni çıkarırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aralarında Hatay'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem sonrası Hatay'da birçok mahalle yerle bir oldu. Etkilenen yerler arasında Defne ilçesi Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi ve Elektrik Mahallesi de yer aldı. Cadde üzerinden birçok ev yıkılırken, kalan evler ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler, enkaz altında canlı olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.





"BENİ ÇIKARTIRSANIZ ÇOCUKLARIMIN YERİNİ GÖSTEREBİLİRİM"

Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan bir adama ise vatandaşlar yardımcı olmaya çalıştı. Moloz yığınları arasında sesi duyulan vatandaş, "Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim" dediği duyuldu. Yaşanan olayda vatandaşın kurtarılma çalışması için ekip bekleniyor.