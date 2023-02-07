07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Kahramanmaraş'ta peş peşe olan ve 10 ili vuran depremler sonrası endişeli bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi afet bölgesine gönüllü olarak giderken sürerken ünlü isimler de enkaz altındaki ailelerinden haber beklemeye başladı. Uğur Aslan "ailemin yarısı göçük altında" derken Bircan Bali, Çağrı Çıtanak, Uğur Aslan ve Oktay Kaynarca'dan da üzen haberler geldi. Kiminin ailesi, kuzenleri, kiminin arkadaşları enkaz altında kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:27
  • 1
  • 12
Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette binlerce kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de enkaz altındaki ailelerinden haber beklemeye başladı.

  • 3
  • 12
Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Yargı dizisinde Eren Komiser rolündeki başarılı oyuncu Uğur Aslan, Türkiye'yi sarsan depremlerini ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

  • 4
  • 12
Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Oyuncu Uğur Aslan da Hatay'da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyledi.

  • 5
  • 12
Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Malatyalı olan Oktay Kaynarca da kuzeni ve eşinden haber alamadığını duyurdu.