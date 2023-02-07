Kahramanmaraş depremi sonrası endişeli bekleyiş: Ailemin yarısı göçük altında

Kahramanmaraş'ta peş peşe olan ve 10 ili vuran depremler sonrası endişeli bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi afet bölgesine gönüllü olarak giderken sürerken ünlü isimler de enkaz altındaki ailelerinden haber beklemeye başladı. Uğur Aslan "ailemin yarısı göçük altında" derken Bircan Bali, Çağrı Çıtanak, Uğur Aslan ve Oktay Kaynarca'dan da üzen haberler geldi. Kiminin ailesi, kuzenleri, kiminin arkadaşları enkaz altında kaldı. İşte detaylar...