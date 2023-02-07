Hayatınızı kurtaracak! 7777’e mesaj gönder, konumun cebine gelsin! Ücretli mi ücretsiz mi? Deprem anında ’Neredeyim’ yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?

Uygulamayla acil çağrı başlatılabilir mi?

Toplanma alanına gidemeyen vatandaşlar mobil uygulama aracılığıyla tek tuşla acil çağrı başlatabilir. Uygulamadaki konum servisleri ile arayan kişinin konumu tespit edilebiliyor.

Mobil uygulamada, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi paylaşılıyor. Ancak toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor. Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, yardım talepleri iletilebiliyor. Kişinin sesli görüşebilme imkanı bulunmuyorsa konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki hazır mesajları yani acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla iletişim kurulabiliyor. AFAD tarafından hazırlanan bu videoda, uygulamanın kullanımı detaylıca aktarılıyor.