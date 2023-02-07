Hayatınızı kurtaracak! 7777'e mesaj gönder, konumun cebine gelsin! Ücretli mi ücretsiz mi? Deprem anında 'Neredeyim' yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?
7.7'lik depremin ardından vatandaşlar deprem anında ya da enkaz altında nasıl yardım çağırabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar o panik ve korku anlarında mevcut konumlarını yetkililere nasıl duyuracaklarını araştırıyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil hatlarında deprem anında olduğunu konumu yetkililere kolaylıkla ulaşabilecekleri bir uygulama başlattı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Neredeyim mesajı konum bilgilerini yetkililere iletir mi sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Deprem gibi olası panik ve afet anında bulunduğunuz konuma yardım ekiplerinin gelmesi için hızlı bir yöntem olan neredeyim mesaj sistemi anlık konumunuzu size bildirmeye yaramaktadır. Peki deprem anında 'Neredeyim' yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?
Kendi konum bilgisini sorgulayan kişiye; kişinin bulunduğu bölgenin adres bilgisi, bulunduğu en yakın noktalar ve telefonları, coğrafi konum bilgileri, polis ve sağlık acil durum telefonları cep telefonuna SMS olarak gönderiliyor.
NEREDEYİM KONUM BİLGİSİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlar mobil operatörleri fark etmeksizin mesaj kısmından 7777 numarasına "NEREDEYIM" yazarak olduğu bölgeyi öğrenebilecek.
KONUM BİLGİSİ YETKİLİLERE ULAŞTIRILIYOR MU?
'NEREDEYİM' yazıp 2222'ye gönderildiğinde sorgulama yapan kişinin konum bilgisi kendisine ulaştırılıyor. Turkcell'in ilettiği konumlar herhangi bir şekilde yetkililere iletilmiyor, bildirilmiyor. Uygulama yalnızca konum olarak en yakın noktada bulunduğunuz baz istasyonundan konumunuzu öğrenip size bildiriyor, o kadar.
ÜCRETLİL Mİ ÜCRETSİZ Mİ?
Vodafone "Neredeyim Sesli Yanıt Servisi"ni abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Ancak bu servis için de iletilen konumların yetkililerle ve arama kurtarma ekipleriyle paylaşıldığına dair bir veriye ulaşılamıyor.
"AFAD Acil" isimli mobil uygulama
İletişim Başkanlığı'nın da belirttiği gibi afet ve acil durumlarda vatandaşların AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebilmeleri mümkün hale getirildi. Uygulama, ihtiyaç halinde telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlıyor.
Uygulamayla acil çağrı başlatılabilir mi?
Toplanma alanına gidemeyen vatandaşlar mobil uygulama aracılığıyla tek tuşla acil çağrı başlatabilir. Uygulamadaki konum servisleri ile arayan kişinin konumu tespit edilebiliyor.
Mobil uygulamada, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi paylaşılıyor. Ancak toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor. Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, yardım talepleri iletilebiliyor. Kişinin sesli görüşebilme imkanı bulunmuyorsa konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki hazır mesajları yani acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla iletişim kurulabiliyor. AFAD tarafından hazırlanan bu videoda, uygulamanın kullanımı detaylıca aktarılıyor.
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- Hayatınızı kurtaracak! 7777'e mesaj gönder, konumun cebine gelsin! Ücretli mi ücretsiz mi? Deprem anında 'Neredeyim' yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?
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