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Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 7,7'lik depremin ürkütücü sesi de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:56Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:57