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Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 7,7'lik depremin ürkütücü sesi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:57
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Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

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Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı

Depremin işitilebilir hale dönüştürdüklerini söyleyen Livaoğlu, "İnsan kulağı 20 Hz'den düşük frekansları işitemez. Deprem sinyaline ait frekanslar da genellikle 20 Hz'den küçüktür. Bu analizlerde, sismik sinyallerin yer altındaki kayaçları sofistike bir şekilde döverken kuvvetle muhtemel oluşturabileceği sesleri açığa çıkarmanın yanı sıra ayırt edici karakteristik özellikleri ile de deprem çalışmalarına katkı sunabilir. Depremin işitilebilir hale dönüştürülebilmesi için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyallerinin örnekleme periyoduna bağlı olarak bant hızları artırılır ve sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır. Böylece frekans içeriği insan kulağının duyabileceği eşiklere yükseltilir. Her bir depremde aynı sıkıştırma parametreleri kullanılarak karakteristik sesler üretilebilir ve depremlerin kaynak özellikleri, sarsıntı süreleri gibi ölçütler ayırt edilebilir" dedi.


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Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı

Sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirten Livaoğlu, "Doğu Anadolu tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin de ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir" diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı
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Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı