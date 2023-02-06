DHMİ Malatya Erhaç Havalimanı yıkıldı mı, ne oldu? Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi? MALATYA DEPREM SON DURUM!

"Malatya Havalimanı kapandı mı, yıkıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürerken, 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı'nında hasar meydana geldi. Peki, "Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi?" İşte, detaylar...