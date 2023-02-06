Türk Telekom deprem bölgesinde teyakkuz halinde

Yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor.

Mobil baz istasyonları da bölgeye sevk edilirken, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklendi.

Bölge halkı için WiFi internet noktaları ücretsiz kullanılma sunuldu. Bunun yanı sıra iletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı.

SABİT VE ANKESÖRLÜ TELEFONLAR ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇILDI

Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan, yurt içinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom, yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.