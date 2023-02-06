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Enkaz altında kalan Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? AK Parti milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp SON DURUM NE?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Enkaz altında kalan Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? AK Parti milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp SON DURUM NE?

Meydana gelen 7.4'lük depremin ardından yıkılan evlerin enkazlarının altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen son bilgilere göre AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve aile enkaz altında kaldı. Bir diğer haberde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp'ten geldi. Peki Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ahmet Eyüp son durumu nasıl?

Meydana gelen 7.4'lük depremin ardından yıkılan evlerin enkazlarının altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen son bilgilere göre AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve aile enkaz altında kaldı. Bir diğer haberde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp'ten geldi. Peki Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ahmet Eyüp son durumu nasıl?

RESMİ TWİTTER HESABINDAN DUYURULDU!

Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcuyu kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

EN AZ 500 YIL ÖNCE YAŞANDI

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi.

Yayman'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.

SON DURUM NE?

AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyiüp için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Konuya ilişkin gelişemleri haberimizden takip edebilirisiniz...

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

EYÜP TAŞ KİMDİR?

Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi. Genç kaleci geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı

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