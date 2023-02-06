06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 10 ilde ve çevre ülkelerde hissedilen depremde 234 can kaybı yaşanırken çok sayıda yaralı oluğu haberi geldi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:07
  • 1
  • 26
Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilçeyi vuran sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi. 280 can kaybının yaşandığı ve 2 bin 323 yaralının olduğu afet sonra ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

HALUK LEVENT

Ünlü sanatçı Haluk Levent, kurucusu ve başkanı olduğu yardım derneği AHBAP ile beraber deprem bölgelerine gideceklerini ve yardım çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı:

"Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca AHBAP arama kurtarma yolu koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem."

  • 3
  • 26
Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Uçak kalkmadığı için araçlarla yola çıkan Levent bir de önemli bir uyarıda bulundu.

  • 4
  • 26
Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Haluk Levent paylaşımında "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi twitler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.

  • 5
  • 26
Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

HADİSE