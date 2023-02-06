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Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 10 ilde ve çevre ülkelerde hissedilen depremde 234 can kaybı yaşanırken çok sayıda yaralı oluğu haberi geldi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:39Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:07