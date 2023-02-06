Kahramanmaraş depremi sonrası sanat dünyası tek yürek: Namazlar hürmetine rabbim bizi korusun

Haluk Levent paylaşımında "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi twitler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.