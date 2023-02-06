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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem geçmişi

Türkiye geride bıraktığımız yıllar boyunca pek çok deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde daha hissedildi. Yaşanan bu felaketin ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu merak edildi. Türkiye'deki aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD'ın tehlike haritasında yer aldı. Öte yandan 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu da vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Türkiye'deki fay hatları neler? İşte Türkiye'nin deprem geçmişi...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:21
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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem geçmişi

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlarımız Türkiye'nin fay hattını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye deprem haritası ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem geçmişi

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.

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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem geçmişi

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem geçmişi

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem geçmişi

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.