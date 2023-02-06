6 Şubat yeniden deprem mi oldu? Kahramanmaraş 7.5'lik DEPREM! Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Adana'dan hissedil! Deprem SON DAKİKA
Deprem son dakika... Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremin hemen ardından Elbistan yakınlarında 7.5'lik deprem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından saat 13.24'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan deprem Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Ankara, Adana gibi illerden hissedildi. İşte detayları...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.5'lik yeni bir deprem meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da artçı depremler sürüyor. Elbistan'da yeni bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar arama motorlarında "Yeniden deprem mi oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 6 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06.02.2023, 13:24:49 TSİ
Büyüklük: 7.5
Derinlik: 16.4 km
6 ŞUIBAT SON DEPREMLER
2023.02.06 13:35:58 38.1835 37.7738 9.1 -.- 6.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:24:46 38.0717 37.2063 5.0 -.- 7.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 13:12:15 38.1240 38.3465 5.3 -.- 4.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:09:13 37.3233 36.9377 9.0 -.- 3.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:07:35 38.1258 38.2478 5.4 -.- 3.9 4.2 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:57:18 37.1315 36.9428 5.3 -.- 3.6 3.4 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 12:54:20 37.8280 37.5482 5.5 -.- 3.7 3.8 SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:53:05 40.8250 30.9442 19.3 -.- 2.0 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.02.06 12:48:41 38.8297 39.4927 5.0 -.- 4.3 4.2 KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.02.06 12:43:51 38.3275 38.7747 8.9 -.- 3.9 4.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 12:36:15 37.2783 36.7473 5.0 -.- 4.7 4.4 SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:23:45 36.9360 36.4072 12.7 -.- 4.9 4.5 KULLU-(OSMANIYE) İlksel
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
TEKRAR DEPREM BEKLENİYOR MU?
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili "Deprem Doğu Anadolu Fayı'ndaki bir bölümü tetikledi. Bu bölgedeki depremler Nurdağı'na doğru olan fayı tetikleyebilir.
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