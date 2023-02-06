06 Şubat 2023, Pazartesi
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BM Genel Kurulunda Türkiye’deki depremde vefat edenler için saygı duruşu
BM Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.
Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.
Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor." ifadesine yer verdi.
Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.