Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.7’lik deprem | Başkan Erdoğan’dan AFAD Merkezi’nde önemli açıklamalar

Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın ynaı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyabakır, Adana, Ş.Urfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür.