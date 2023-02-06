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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem | Başkan Erdoğan'dan AFAD Merkezi'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.7’lik deprem | Başkan Erdoğan’dan AFAD Merkezi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş'ın yanısıra, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı. AFAD Merkezi'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

AFAD Merkezi'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın ynaı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyabakır, Adana, Ş.Urfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür.

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