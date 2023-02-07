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10 ili vuran depremde 3381 can kaybı! AFAD'dan son dakika deprem ile ilgili açıklama

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Giriş: 07.02.2023 09:51
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3381 kişiye yükseldi yaralıların sayısı 20 bin 426 oldu. 5 bin 571 bina yıkılırken 24 bin 443 personel de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar son durumu anlattı.
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