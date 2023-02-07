10 ili vuran depremde 3381 can kaybı! AFAD'dan son dakika deprem ile ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3381 kişiye yükseldi yaralıların sayısı 20 bin 426 oldu. 5 bin 571 bina yıkılırken 24 bin 443 personel de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar son durumu anlattı.

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