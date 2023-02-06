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ÖSYM deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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ÖSYM deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

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