İlksel nedir, anlamı ne? İlksel deprem ne demek? Suni deprem nasıl yapılır?
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Yaşanan depremin ardından yeni bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu. Deprem sonrası oluşan yıkımın etkisi sürerken, ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, "İlksel deprem nedir? İlksel deprem, ne anlama geliyor?" İşte, haberin detayları...
Türkiye, deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de deprem çok şiddetli hissedildi. Yaşanan depreminde ardından ilksel deprem nedir? sorusu gündeme getirildi. İşte, ilksel deprem hakkında merak edilenler...
İLKSEL DEPREM NEDİR?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan ilksel deprem teriminin anlamı deprem ile ilgili alınan ilk veriler demektir. Veriler revize edilmemiştir.
REVİZE DEPREM NEDİR?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan revize teriminin anlamı deprem hakkındaki verilerin tekrar kontrolü sağlanarak düzenlenmesidir.
SUNİ DEPREM NASIL YAPILIR?
HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.
HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR?
Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.
DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: 1121 can kaybı var, 7634 kişi yaralandı, 2834 bina yıkıldı. AFAD'dan yapılan bir önceki açıklamada da "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250, Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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