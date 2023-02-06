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Kahramanmaraş'taki depremde umudun görüntüsü! Depremden saatler sonra kurtarıldılar

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Kahramanmaraş’taki depremde umudun görüntüsü! Depremden saatler sonra kurtarıldılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekipler seferber olurken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasında depremden 17 saat sonra 3 kız çocuğu kurtarıldı. İşte bölgedeki çalışmalar sonrasında umut olan görüntüler...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremden saatler sonra enkaz altından çıkartılan üç genç kurtarıldı.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma'ya moral vermeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı'nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

16 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra 13 yaşındaki kız çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından yaklaşık 16 saat sonra Rabia isimli 13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜZEL HABER DE MARAŞ'TAN

Kahramanmaraş'ta, 17 yaşındaki Hülya İrem İster ilk depremden 16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde çöken 6 katlı Seçkin Apartmanı'ndan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 3. katta ikamet eden 17 yaşındaki Hülya İrem İster, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesi sonrası sıkıştığı yerden sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hülya İrem İster'in 18 yaşındaki ablası İlayda Polat da 4 saat önce aynı enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

17 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 17 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, enkaz önünde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı.

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