Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
"6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde de depremler meydana geldi. Peki, 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde de depremler meydana geldi. Peki, 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirildi.
Yapılan açıklamada, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.
6 ŞUBAT DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Denizli'de deprem olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fay hattı nedir? Fay hattı türleri nelerdir? MTA | AFAD fay hattı nasıl sorgulanır? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme!
- Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
- Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?
- Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...
- Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimlerin kimlikleri açıklandı mı?
- YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil? YÖK SON DAKİKA DUYURU!