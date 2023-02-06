Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde de depremler meydana geldi. Peki, 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...