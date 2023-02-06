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Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde de depremler meydana geldi. Peki, 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde de depremler meydana geldi. Peki, 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirildi.

Yapılan açıklamada, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.

6 ŞUBAT DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Denizli'de deprem olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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