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Emine Erdoğan'dan "deprem" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Emine Erdoğan’dan deprem paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

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