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Son dakika: Bir deprem haberi de Balıkesir'den! 4.6 büyüklüğünde sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Son dakika: Bir deprem haberi de Balıkesir’den! 4.6 büyüklüğünde sallandı

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 07.24'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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