06 Şubat 2023, Pazartesi
Diyarbakır'da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. A Haber ekipleri deprem bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'daki son durumu aktarırken vatandaşlar enkazdan kurtarıldı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:17
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