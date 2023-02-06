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Haberler Galeri Diyarbakır'da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

Diyarbakır'da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. A Haber ekipleri deprem bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'daki son durumu aktarırken vatandaşlar enkazdan kurtarıldı. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:17
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Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor.

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Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

A Haber ekipleri deprem bölgelerinden son gelişmeleri aktarıyor.

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Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bir kişinin enkazdan çıkarılma anını canlı yayında aktardı.

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Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

İşte o anlar...