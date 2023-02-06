Dünyanın gözü Türkiye'de 7,7'lik depremde! Peş peşe taziye mesajları! AB ve İsrail'den acil yardım planı
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ayrıca; Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Oktay yaptığı açıklamada "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi. Türkiye'deki acı deprem için AB, İsrail, İsveç ve Finlandiya acil yardım planı hazırladıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DEPREMDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI SEBEBİYLE TAZİYE MESAJI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Pakistan'a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten İlham Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin."
MISIR'DAN TÜRKİYE'YE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.
Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.
ZELESKİY'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.7lik depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Zelenski açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" dedi.
ABD: GEREKLİ HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.7'lik depremle ilgili açıklama yaparak ABD'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Açıklamada "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem haberlerinden derin endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek adına ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" denildi.
USAID, ABD'nin uluslararası kalkınma ajansıdır ve sivil dış yardım ile kalkınma yardımını yönetmekle sorumlu bağımsız bir kuruluşdur.
FİNLANDİYA'DAN TAZİYE MEKTUBU
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, meydana gelen trajik depremde hayatını kaybedenler ve yaşanan yıkım için en derin taziyelerini sunduğu bir mektup gönderdi" denildi.
"İSRAİL HALKI ADINA, DÜN GECE TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE DERİN ÜZÜNTÜLERİMİ BİLDİRİRİM"
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak İsrail'in yardıma hazır olduğunu açıkladı.
Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."
İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.
AB KURTARMA EKİBİ GÖNDERİYOR
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.
AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda." ifadesini kullandı.
İSVEÇ: "AB YARDIMLARINI YÖNLENDİRMEK İÇİN KOORDİNE EDİYORUZ"
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.7'lik depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.
İsveçli Bakan Billström açıklamasında "Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız" dedi.
NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: "MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMADAYIZ"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından müttefiklerin, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ve yardım seferber ettiğini duyurdu.
Stoltenberg, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Genel Sekreter, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan ayrı açıklamada Türkiye'ye yardım için 2 uçağın hazırda bekletildiği duyuruldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye destek mesajları geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Rusya'nın desteğe her zaman hazır olduğu vurgusu yapılan taziye mesajında, "Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu can kayıpları ve yıkım nedeniyle içten başsağlığı dileklerimi gönderin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Gereken yardımı göstermeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.
RUSYA, ARAMA - KURTARMA EKİPLERİYLE BİRLİKTE 2 UÇAĞI HAZIRDA BEKLETİYOR
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Il-76 tipi uçakla birlikte arama kurtarma birimlerinin hazır bekletildiği aktarılarak Türkiye'ye yardım için birimlerin alarma geçirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 2 adet IL-75 uçağı, kurtarma ekipleriyle birlikte yardıma hazır. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 100 uzman ekibi alarm konumuna geçirildi. Rusya, zor durumdaki dostlarına her zaman yardıma hazırdır" denildi.
AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI: AVRUPA BU SIKINTILI ANDA TÜRKİYE VE SURİYE HALKININ YANINDA
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa bu sıkıntılı anda Türkiye ve Suriye halkının yanında" dedi. Ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da "Türkiye'nin ortağı ve AB dönem başkanı olarak desteğimizi sunmaya hazırız" dedi.
FRANSA VE İNGİLTERE YARDIM İÇİN HAZIR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaparak Fransa'nın acil yardıma hazır olduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise İngiltere'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Macron mesajında "Eşi benzeri görülmemiş bir depremin ardından Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler geliyor. Fransa olay yerindeki halka acil yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz yaslı ailelerle birlikte" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly açıklamasında "Türkiye ve Suriye depreminde trajik can kaybı meydana geldi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz hayatta kalanlarla birlikte. İngiltere yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.
PAŞİNYAN: ERMENİSTAN YARDIM SAĞLAMAYA HAZIR
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, taziyelerini ileterek, "Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı diledi.
Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.
İranlı yetkili, ihtiyaç duyulması halinde İran'ın komşuluk ve dostluk ilişkileri çerçevesinde iki ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu da kaydetti.
HİNDİSTAN BAŞBAKANI: MÜMKÜN OLAN HER TÜRLÜ YARDIMI SUNMAYA HAZIRIZ
Hindistan Başbakanı Narendra Modi merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içinde ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır" dedi.
Hindistan Başbakanı Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybının acısını yaşıyoruz. Yaslı ailelere taziyelerimi iletiyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içinde ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.
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