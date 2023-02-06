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Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Depremin ardından İskenderun Limanı’nda yangın çıktı

İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi.

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