Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimlerin kimlikleri açıklandı mı?
"Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi. Hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşlarımız için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bölgede yakınları olanları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
"Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye sabaha deprem haberleriyle uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralıların tedavileri devam ediyor. Peki, Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
Gece saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede çok sayıda sarsıntı yaşandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olsa da Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye gibi illerde de sarsıntı hissedildi. Deprem sonrasında Valiliklerden peş peşe açıklamalar yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremde can kaybının 1498 olduğunu duyurdu. 8 bin 553 kişi de yaralı ve tedavilerine devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesinde pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar artacağın bilemiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı olması büyük önem taşıyor. Yardım için bölgeye gidecek kurumlar mutlaka AFAD ile birlikte hareket etmelidir. 85 milyon tek yürek olma günüdür. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun."
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri ile ilgili valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Veriler valilikler tarafından paylaşıldığı anda haberimizde yerini alacak.
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