Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimlerin kimlikleri açıklandı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesinde pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar artacağın bilemiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı olması büyük önem taşıyor. Yardım için bölgeye gidecek kurumlar mutlaka AFAD ile birlikte hareket etmelidir. 85 milyon tek yürek olma günüdür. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun."