Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşanırken can kaybı binleri aştı. Depremin ardından devlet seferber olurken, sosyal medyada da çok sayıda gerçek dışı bilgi yayıldı. Yapılan bu haberler kısa sürede yalanlanırken, vatandaşlardan bu bilgilere itibar edilmemesi istendi. İşte o yalan bilgiler...