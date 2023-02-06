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Haberler Galeri Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşanırken can kaybı binleri aştı. Depremin ardından devlet seferber olurken, sosyal medyada da çok sayıda gerçek dışı bilgi yayıldı. Yapılan bu haberler kısa sürede yalanlanırken, vatandaşlardan bu bilgilere itibar edilmemesi istendi. İşte o yalan bilgiler...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 18:16
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Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısı

1- "Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı" iddiası doğru değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır.

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Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısı

2- Deprem sonrası Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi'nin tamamıyla yıkıldığı iddia edildi.

"İddia gerçek dışıdır. Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir. Binada deprem nedeniyle ufak çaplı hasar meydana gelmiştir."

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Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısı

3- "Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmyor" iddiaları gerçek dışıdır. 9 binden fazla personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır.

Depremin hasara yol açtığı illerde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir.

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Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısı

4- Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "kentte büyük bir deprem beklendiği"ne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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Sosyal medyadaki yalan haberlere dikkat! Dezenformasyonlara karşı vatandaşlara dikkatli olun uyarısı

5- Sakarya'da 5,5 büyüklüğünde deprem haberi yapıldı. İddia gerçek dışı çıktı.