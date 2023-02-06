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Haberler Galeri Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş'ta dün gece meydana gelen 7.7'lik depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Malatya'da, kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Aynı saatlerde Sahil Güvenlik ekipleri de Hatay Samandağ'da enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:53
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Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en sarsıcı depremlerini yaşadı.

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Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Gece saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük etki bırakan 7.7 ve 9 saat sonra gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar bin 500'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Devlet tüm imkanlarını seferber ederek afetzedelere ulaşmak için yoğun çaba sarfediyor.

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Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

ÖZEL HAREKAT KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Malatya kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi.

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Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı

Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu.