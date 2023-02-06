06 Şubat 2023, Pazartesi
Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: Polis Özel Harekat ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları enkazdan çıkardı
Kahramanmaraş'ta dün gece meydana gelen 7.7'lik depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Malatya'da, kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Aynı saatlerde Sahil Güvenlik ekipleri de Hatay Samandağ'da enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:53
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