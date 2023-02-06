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Akkuyu NGS'de hasar var mı? Resmi açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Akkuyu NGS’de hasar var mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi...Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

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