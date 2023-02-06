Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat 7.7'lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA
Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
ADANA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye bazı binalar yıkıldı.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 kişi vefat etti." ifadelerini kullandı.
Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina;
Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.
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