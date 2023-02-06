Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat 7.7’lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA

Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?