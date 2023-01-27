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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 1. Ordu Komutanlığında inceleme

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 1. Ordu Komutanlığında inceleme

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ordu Komutanlığında Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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