01 Şubat 2023, Çarşamba
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Başika Üssü'ne roketli taciz! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Misliyle karşılık veriliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Başika Üssü’ne roketli taciz! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Misliyle karşılık veriliyor

Irak kuzeyindeki Başika Üssü'ne roketli tacizle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor." dedi.

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