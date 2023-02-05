İYİ Partili Gökçeada Belediyesi’nde yolsuzluk skandalı! Rüşvet ellerinde patladı | Konuşmaları ortaya çıktı | Birbirlerine girmişler

Başkan Ünal Çetin'i arayan E.B. başkandan payını istedi, "Ben hakkımı istiyorum. Bizim ortak yaptığımız bir ticaret bu. Bak seni fena patlatırım, şaka yapmıyorum" dedi. Konuşmaya sinirlenen Ünal Çetin ise "Lan saçmalama, geri zekâlı geri zekâlı konuşma. E.'ye sattığın yerden, R. ile ortak aldığınız yerden benim haberim bile olmadı. Sen bana neyin hesabını soruyorsun. Lan s.... Şimdi benim canımı sıkma. Sana yaptıklarım, yapacaklarım... Patlatırsan patlat, patlatmazsan namertsin" dediği ortaya çıktı.