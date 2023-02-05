Kılıçdaroğlu'nun PR çalışması elinde patladı: "Aday olma" diyen genç 'konser var' denilerek mitinge götürülmüş
Partisinin genel merkezine "Ben Kemal, geliyorum" yazılı bir pankart astırararak cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı etkinlikte kendisini şoke eden bir protesto ile karşılaştı. Etkinlikte yer alan gençlerden birisi tribünden, "Aday olma" diyerek bağırdı, partililer gencin ağzını kapatarak olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun genç ile çekilen fotoğrafları CHP'ye yakın hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve PR malzemesi yapıldı. Kılıçdaroğlu fotoğraf vermeden önce ise Ömer Faruk isimli genç, sırasıyla İYİ Partili, AK Partili ve Yeniden Refah Partili ilan edildi. Katıldığı bir sohbet odasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Ömer Faruk, "Ben kimsenin operasyon elemanı değilim. Bizi konser var diyerek oraya götürdüler. Kılıçdaroğlu'nun kendisini pohpohladığını görünce tepkimi dile getirdim. Ben adaylığını desteklemiyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Geleceği Kur Gençlik Festivali"nde açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA GENÇLİK BULUŞMASINDA PROTESTO: "ADAY OLMA"
Konuşması esnasında tribünlerde yer alan Ömer Faruk isimli bir genç, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Aday olma" ifadelerini kullandı.
PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi.
Partililer, "Aday olma" diyen gencin ağzını elleriyle kapatmaya çalıştı, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
KENDİSİNİ PROTESTO EDEN GENÇLE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu, ağzı kapatılarak susturulan genci, konuşmasının ardından misafir etti. Genç ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar, CHP'li siyasetçiler tarafından paylaşıldı.
CHP'LİLER GENCİ "OPERASYONCU, İYİ PARTİLİ VE AK PARTİLİ" OLARAK NİTELEDİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Yaşananlar sonrasında alandan uzaklaştırılan Ömer Faruk isimli genç, sırasıyla İYİ Partili, AK Partili ve Yeniden Refah Partili ilan edildi.
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından gencin sosyal medya hesabından birkaç yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını servis ederek, "Genç CHP'li değil" diyerek algı operasyonuna girişti.
Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Yarkadaş, "Az önce attığım twiti, Ömer Faruk'un ailesinin yazılı ricası üzerine sildim. Ömer Faruk az önce bir yayında "Ailem eski AK Parti'li" demiş. Babası Yeniden Refah Partisi'nin kurucusu imiş. Yaşı genç olduğu için ailesi kaygılanmış. İşin içine aile girdi mi akan sular durur… Bilginize.." ifadeleriyle bir başka algı operasyonuna girişti.
"KONSER VAR" DİYEREK KANDIRIP MİTİNGE GÖTÜRMÜŞLER
Katıldığı bir sohbet odasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Ömer Faruk, "Ben kimsenin operasyon elemanı değilim. Ailem de Yeniden Refah Partisi kurucu üyesi falan değil" diye konuştu ve kendisi üzerinden yürütülen PR çalışmalarını suya düşürdü.
Sözlerinin devamında, CHP'nin kendisini kandırdığını dile getiren Ömer Faruk, "Bizi konser var diyerek oraya götürdüler. Kılıçdaroğlu'nun kendisini pohpohladığını görünce tepkimi dile getirdim. Ben adaylığını desteklemiyorum" diye konuştu.
Ömer Faruk sohbet odasında konuya ilişkin şunları söyledi:
"Biraz önce beni AK Parti, Yeniden Refah ile ilişkilendirdiler. Hiçbir parti ile ilişkim yok. Bugün tamamen spontane gelişti. Otobüste beraber gititğim, okuldan çok yakın arkadaşlarımın bile bilgisi yoktu. Tamamen o an kafamda gelişti, giderken de böyle bir şey yoktu. Konser olacağını düşünüyordum. Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bilmiyordum. Çıkıp pohpohlanınca ben de öyle bir şey yaptım. Operasyon çocuğuymuşum gibi davranılıyor da tamamen içinden geleni yaptım orada"
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