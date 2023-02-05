Kılıçdaroğlu'nun PR çalışması elinde patladı: "Aday olma" diyen genç 'konser var' denilerek mitinge götürülmüş

"KONSER VAR" DİYEREK KANDIRIP MİTİNGE GÖTÜRMÜŞLER

Katıldığı bir sohbet odasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Ömer Faruk, "Ben kimsenin operasyon elemanı değilim. Ailem de Yeniden Refah Partisi kurucu üyesi falan değil" diye konuştu ve kendisi üzerinden yürütülen PR çalışmalarını suya düşürdü.

Sözlerinin devamında, CHP'nin kendisini kandırdığını dile getiren Ömer Faruk, "Bizi konser var diyerek oraya götürdüler. Kılıçdaroğlu'nun kendisini pohpohladığını görünce tepkimi dile getirdim. Ben adaylığını desteklemiyorum" diye konuştu.