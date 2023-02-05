Kılıçdaroğlu'nun PR çalışması elinde patladı: "Aday olma" diyen genç 'konser var' denilerek mitinge götürülmüş

Partisinin genel merkezine "Ben Kemal, geliyorum" yazılı bir pankart astırararak cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı etkinlikte kendisini şoke eden bir protesto ile karşılaştı. Etkinlikte yer alan gençlerden birisi tribünden, "Aday olma" diyerek bağırdı, partililer gencin ağzını kapatarak olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun genç ile çekilen fotoğrafları CHP'ye yakın hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve PR malzemesi yapıldı. Kılıçdaroğlu fotoğraf vermeden önce ise Ömer Faruk isimli genç, sırasıyla İYİ Partili, AK Partili ve Yeniden Refah Partili ilan edildi. Katıldığı bir sohbet odasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Ömer Faruk, "Ben kimsenin operasyon elemanı değilim. Bizi konser var diyerek oraya götürdüler. Kılıçdaroğlu'nun kendisini pohpohladığını görünce tepkimi dile getirdim. Ben adaylığını desteklemiyorum" dedi.