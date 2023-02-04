CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte gençlere hitap etti. Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" diyerek bağıran bir genç, diğer partililer tarafından yaka paça susturuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.