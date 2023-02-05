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Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri'ne çağırıldı! İşte o görüşmenin perde arkası | Süt dökmüş kediye döndüler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri’ne çağırıldı! İşte o görüşmenin perde arkası | Süt dökmüş kediye döndüler

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri perşembe günü Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi ve temsilciliklerin eşzamanlı kapatılmasına gerekçe gösterilen tehdidin ne olduğunu soruldu ve bir istihbarat varsa paylaşmaları talep edildi. Ancak mantıklı bir gerekçe sunamayan büyükelçiler, bakanlıktaki sorular karşısında süt dökmüş kedi gibi sessiz kaldılar.

Ankara, temsilciliklerin kapatılmasına gerekçe gösterilen tehdidin ne olduğunu sordu, edinilen bir istihbarat varsa somut detayların paylaşılmasını talep etti. Büyükelçiler bu soruya karşı sessiz kalırken, kararın siyasi saiklerle alındığı izlenimi oluştu.



İŞBİRLİĞİ YAPIN
Öte yandan diplomatik temsilciliklerin geçici olarak kapatılmasının Avrupa'daki Kur-an'ı Kerim'e yönelik aşağılık eylemlere tepki olarak bir saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye, tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çiziyor. Dost ve müttefik ülkelere Türk güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması çağrısında bulunuyor.



BU YAKLAŞIM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDER
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Hollanda, Belçika ve İtalya'nın aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Bakanlığa çağrılarak Ankara'nın tepkisi iletildi. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ifade edildi. Bu yaklaşımın terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı.

Ankara, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an yakmaya varan İslamofobik ve ırkçı eylemlere müsaade edilmemesi yönünde çağrıda bulundu. Bu tür ötekileştirici eylemlerin Müslümanları kışkırtabileceği belirtildi. 9 ülkenin endişelerinin de İslamofobik eylemler nedeniyle hedef alınabilecekleri yönünde olduğu öğrenildi. Ankara, güçlü istihbarat mevcutsa, tehditlerin somutlaştırılarak paylaşılması gerektiğinin altını çiziyor.

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