Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri’ne çağırıldı! İşte o görüşmenin perde arkası | Süt dökmüş kediye döndüler





BU YAKLAŞIM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDER

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Hollanda, Belçika ve İtalya'nın aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Bakanlığa çağrılarak Ankara'nın tepkisi iletildi. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ifade edildi. Bu yaklaşımın terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı.