İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 terörist yakalandı
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 15 kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
"İBADETHANELERE YÖNELİK SOMUT TEHDİTLERİ TESPİT EDİLEMEDİ"
Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE YOLLANDILAR
Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, bugün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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