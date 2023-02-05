Gökçeada Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonu! Yolsuzluk ve rüşvet telefon konuşmalarında

Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 2 zanlı rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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