Koyun hırsızından İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin’e rüşvet! Çetin’in marifetleri ’pes’ dedirtti | Koyun hırsızına imar kıyağı







Ünal Çetin



TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE YAKALANDI

Bu arada Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve şebekeyle ilgili elde edilen telefon dinlemeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili CİMER'e yapılan şikâyetleri de değerlendiren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları birleştirerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şebeke teknik ve fiziki takibe alındı.