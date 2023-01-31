İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltında
Çanakkale'de İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.
BAŞKAN DA GÖZALTINDA
Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B. gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çanakkale Kom Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında Gökçeada Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu bir rüşvet örgütünün olduğu, bu örgütün imar sorunu olan (sit alanlarına izinsiz inşaatlar, imar yasağı olan yerler, usulsüz binalara iskan verme, imar plan değişiklikleri ile müteahhitlere rant sağlama, kaçak kilise ve manastır tamirlerine izin verme, göz yumma) yerlere izin vererek müteahhitlerden ciddi rüşvet aldıkları, ihbar dilekçesinde adları geçen kişiler adına gayrimenkul alıp sattıkları ve örgüte ait paraları dövize çevirdiklerine ilişkiniddialara yönelik yapılan ihbar ile alakalı CMK madde 135 tedbirleri uygulanmış, konu ile ilgili olarak 31.01.2023 tarihinde yapılan operasyon ile Çanakkale/Gökçeada Belediye Başkanı ve İmar Müdürü olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firar olan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 7 şahsın şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı bilgisi alınmıştır.
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