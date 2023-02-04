04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY'den yolculara sefer iptali uyarısı

THY'den yolculara sefer iptali uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2023
ABONE OL
THY’den yolculara sefer iptali uyarısı

Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA