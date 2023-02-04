Ekrem İmamoğlu İETT’nin kurumsal hafızasını sildi! Vatandaş isyanda: Korkuyoruz

Suzan Özcan: Toplu taşımayı tercih etmek artık İstanbulluları korkutuyor. Başkanınız sahipsiz bıraktı İstanbul'u. Yazık oldu İstanbul'a çok yazık.

Yusuf Görgeç: Durmak üzere olan bir otobüs neden hızlanır? Şoförleriniz düzenli psikolojik testlerden geçiyor mu?

Suzan Özcan: İstanbul'da can ve mal güvenliğimiz kalmadı.

Abdullah Demir: Başıboş bir İstanbul'dayız şu anda. Ekrem başkan ülke turuna çıkmış, vah İstanbul vah.

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