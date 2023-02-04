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Uçuşlara kar engeli! THY: 72'si iç hat, 166'sı dış hat toplam 238 sefer iptal edildi

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 13:10
İstanbul'a yarın yoğun kar bekleniyor. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle iki yüzden fazla seferini iptal etti. 5 ve 6 Şubat tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda yapılacak toplam 238 sefer iptal edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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