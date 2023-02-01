THY ile Hint havayolu şirketi arasında önemli anlaşma!

ANLAŞMA 1 YIL SÜREYLE DAVEM EDECEK

Türk Hava Yolları'nın B777 tipi uçağını ekipli olarak (wetlease) IndiGo Hava Yolları'na kiraladığı anlaşma kapsamında kiralama sürecinin 01.02.2023 tarihi ile başlayıp, 1 yıl süre ile devamı planlanıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları filosunda yer alan B777-300ER tipi (28 BC + 372 EC koltuklu) uçak ile IST-DEL hattında operasyona başlanacak, sonrasında da filoya ilâve edilecek B777-300ER tipi (7 BC + 524 ECkoltuklu) uçak ile değiştirilecek. Bunun devamında ise Türk Hava Yolları filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi (7 BC + 524 EC koltuklu) uçak ile IST-BOM hattında da uçuş sağlanacak. Süreç zarfında Türk Hava Yolları hem business (B/C) sınıf hem de ekonomi (E/C) sınıfı bilet satışı yapabilecekken, operasyon yapısı gereği IndiGo Hava Yolları yalnızca ekonomi (E/C) sınıfında bilet satışı yapabilecek. Bu çerçevede Türk Hava Yolları kabin ekipleri business (B/C) sınıfındaki yolculara hizmet verecek.

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