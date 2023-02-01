THY ile Hint havayolu şirketi arasında önemli anlaşma!
Türk Hava Yolları ve Hindistanlı havayolu şirketi IndiGo arasındaki ticari kiralama anlaşması kapsamında Delhi-İstanbul rotasındaki ilk uçuş bugün gerçekleşti.
Türkiye ve Hindistan arasındaki sıcak ilişkiler çerçevesinde Türk Hava Yolları ve IndiGo Hava Yolları mevcut iş birliklerini genişletme kararı alarak, geçtiğimiz dönemde birwetlease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla birlikte kiralama) anlaşmasına imza attılar. Anlaşma kapsamında IndiGo bugün itibariyle Delhi-İstanbul rotasında uçuracağı Boeing 777 uçağı operasyonuna dâhil etti. Delhi (Hindistan)'den hareket eden TK-4650 uçuş kodlu bu ilk sefere katılan IndiGo Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) PieterElbers ve beraberindeki heyeti, İstanbul Havalimanı'nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından çiçeklerle karşılandı.
İki havayolu şirketi arasında yapılan ticari anlaşması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların, iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını ve Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
ANLAŞMA 1 YIL SÜREYLE DAVEM EDECEK
Türk Hava Yolları'nın B777 tipi uçağını ekipli olarak (wetlease) IndiGo Hava Yolları'na kiraladığı anlaşma kapsamında kiralama sürecinin 01.02.2023 tarihi ile başlayıp, 1 yıl süre ile devamı planlanıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları filosunda yer alan B777-300ER tipi (28 BC + 372 EC koltuklu) uçak ile IST-DEL hattında operasyona başlanacak, sonrasında da filoya ilâve edilecek B777-300ER tipi (7 BC + 524 ECkoltuklu) uçak ile değiştirilecek. Bunun devamında ise Türk Hava Yolları filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi (7 BC + 524 EC koltuklu) uçak ile IST-BOM hattında da uçuş sağlanacak. Süreç zarfında Türk Hava Yolları hem business (B/C) sınıf hem de ekonomi (E/C) sınıfı bilet satışı yapabilecekken, operasyon yapısı gereği IndiGo Hava Yolları yalnızca ekonomi (E/C) sınıfında bilet satışı yapabilecek. Bu çerçevede Türk Hava Yolları kabin ekipleri business (B/C) sınıfındaki yolculara hizmet verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! Rakamlara göz atın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru ne zaman bitiyor? ÖSYM takvimi!
- DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları 2023 başladı mı?
- Vergi affı 2023 ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geldi mi? Vergi affı hangi borçları kapsıyor, hangi borçlar silinecek?
- Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
- 1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
- 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!
- Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...
- HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
- YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!