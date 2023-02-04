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Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede? CHP'li belediyenin müdahalesi yetersiz! Vatandaş yollarda kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede? CHP’li belediyenin müdahalesi yetersiz! Vatandaş yollarda kaldı

Meteorolojinin günler öncesinden Ankara'ya yaptığı kar yağışı uyarısına rağmen yeterli tedbiri alamayan CHP'li Başkan Mansur Yavaş, halktan çok sert tepki gördü. Kısa sürede yolların kapandığı sürücülerin zor anlar yaşadığı Ankara'da, belediye ekiplerinin müdahalesi gecikti.

Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI
Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu. Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI GELDİ
Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

TIPKI İMAMOĞLU GİBİ
Geçtiğimiz sene İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırmış bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kalmıştı.Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kalmıştı.İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara dökülmüş ve büyük bir mağduriyet yaşanmıştı.

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