Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede? CHP'li belediyenin müdahalesi yetersiz! Vatandaş yollarda kaldı
Meteorolojinin günler öncesinden Ankara'ya yaptığı kar yağışı uyarısına rağmen yeterli tedbiri alamayan CHP'li Başkan Mansur Yavaş, halktan çok sert tepki gördü. Kısa sürede yolların kapandığı sürücülerin zor anlar yaşadığı Ankara'da, belediye ekiplerinin müdahalesi gecikti.
Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.
CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI
Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu. Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.
KIŞ LASTİĞİ UYARISI GELDİ
Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
TIPKI İMAMOĞLU GİBİ
Geçtiğimiz sene İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırmış bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kalmıştı.Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kalmıştı.İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara dökülmüş ve büyük bir mağduriyet yaşanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022-2023 Yılı AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ
- Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?
- ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı? Köksüzler yakayı ele verdi!
- Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
- Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Tutarlar Yenilendi! Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Şartları neler? Kimler alabiliyor?
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...