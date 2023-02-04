Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede? CHP’li belediyenin müdahalesi yetersiz! Vatandaş yollarda kaldı

KIŞ LASTİĞİ UYARISI GELDİ

Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

TIPKI İMAMOĞLU GİBİ

Geçtiğimiz sene İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırmış bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kalmıştı.Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kalmıştı.İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara dökülmüş ve büyük bir mağduriyet yaşanmıştı.