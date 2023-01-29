THY Venezuela’ya sefer sayısını artırıyor! Haftada 10

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER DAHA İYİ OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Başkan Prof Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HİB olarak bizler de Eğitim Hizmetleri, Yolcu ve Yük Taşımacılığı, Lojistik Hizmetler, Turizm, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik, Bakım Onarım Hizmetleri sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla heyette güçlü şekilde yerimizi aldık. Venezuela ekonomisine HİB'e üye 3 bin 700 şirketimizle katkı sağlamak üzere görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerin ticari olarak da daha iyi seviyelere çıkmasını sağlayacak bu organizasyonun mal ve hizmet sektörleri için hayırlı olmasını dilerim. Türk Hava Yolları olarak Venezuela'ya 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ."