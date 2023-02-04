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Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşlere 10 günlük yasak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşlere 10 günlük yasak

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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