Adana'da esnafı 'Kimliğiniz DEAŞ'ın eline geçti' diyerek 750 bin TL dolandırdılar
Adana'da esnaflık yapan bir şahsı "Kimliğiniz DEAŞ şüphelilerin eline geçti. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor" diyerek yaklaşık 750 bin TL dolandıran 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Adana'da esnaflık yapan yabancı uyruklu M.H.'yi (51) cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Kimliğiniz DEAŞ şüphelilerin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi.
Şüpheliler, M.H.'yi bir adrese yönlendirerek evde yalnız kalan oğlu A.H.'den (15) 34 bin 500 dolar, 40 bin lira ile 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.H., polise giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Adana polisinin irtibat kurduğu Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili belirlenen 3 kişinin yola çıktığını bildirdi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A'yı otomobille şehirden ayrılırken otoyolda yakaladı.
Olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler A.G., K.E. ve A.E.H. de polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin dolar, bin 356 TL ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri alınan şüpheliler kendilerini yönlendiren kişinin ismini vermezken, parayı aralarında paylaştıklarını söyledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri
- ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...
- MOTORİNE İNDİRİM SON DAKİKA! 1 Şubat 2023 motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatı güncel liste!
- BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!
- Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?
- Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman başlayacak 2023? Şubat ayı doğal gaz yardım desteği yattı mı?
- Ocak ayı enflasyon beklentisi: 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- 31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?
- Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
- İOKBS burs ödeme tarihleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak 2023?
- Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?