Adana’da esnafı ’Kimliğiniz DEAŞ’ın eline geçti’ diyerek 750 bin TL dolandırdılar

Şüpheliler, M.H.'yi bir adrese yönlendirerek evde yalnız kalan oğlu A.H.'den (15) 34 bin 500 dolar, 40 bin lira ile 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.H., polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Adana polisinin irtibat kurduğu Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili belirlenen 3 kişinin yola çıktığını bildirdi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A'yı otomobille şehirden ayrılırken otoyolda yakaladı.