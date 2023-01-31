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Son dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika | Ankara’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara polisi yaptığı çalışmalar neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı Terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgileri elde edilen 14 şüpheli yakalandı.

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