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Son dakika: Konsoloslukların kapatılması | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Son dakika: Konsoloslukların kapatılması | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatılmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tehdit kaynağını bize bildirmeleri gerekiyor." dedi.

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