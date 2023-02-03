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Atama kararı Resmi Gazete: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Özel Temsilcisi değişti

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Atama kararı Resmi Gazete: Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Özel Temsilcisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi. Göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi.

Sinirlioğlu'ndan boşalan göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2023/80

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2023/81

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 saydı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 tincil maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat ÖNAL atanmıştır."

TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ ÖZEL TEMSİLCİSİ SEDAT ÖNAL KİMDİR?

11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.

Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

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